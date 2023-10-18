Bloomberg: регулирование ИИ в ЕС призвано снизить системные риски его применения

Проект Акта Евросоюза будет включать в себя три категории правовых норм

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Проект Акта Евросоюза (ЕС) о регулировании в сфере программного обеспечения (ПО) на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) включает в себя три категории правовых норм, которые призваны снизить вероятность возникновения системных рисков в результате использования ИИ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщества.

Согласно концепции ЕС, первая категория норм будет действовать в отношении любых подобных программ и будет регулировать процесс создания и вывода на рынок новых моделей ИИ, включая вопросы маркировки и соблюдения авторских прав. Нормы второй категории затронут лишь модели "повышенной мощности", такие программы будут подвергаться обязательным проверкам со стороны профильных экспертов ЕС в целях выявления системных рисков. Под нормы третьей категории подпадет ПО, которое будут применяться широким кругом пользователей (более 10 тыс. дистрибьютеров или свыше 45 млн пользователей). Проверка подобных продуктов будет проводиться "еще более тщательно" и будет включать в себя "обязательную оценку рисков и разработку механизмов смягчения последствий от возможных сбоев".

Как отмечает агентство, ЕС станет "первой правительственной структурой", которая введет обязательные правила, регулирующие ИИ. В то же время IT-компании сохранят за собой право обжаловать решения сообщества об отнесении их продуктов к той или иной категории.

Ранее совет ЕС предварительно согласовал представленный Еврокомиссией (ЕК) пакет норм по регулированию технологий ИИ. В нем ЕК потребовала, чтобы при внедрении систем искусственного интеллекта в сферах высокого риска, например в медицине, энергетике, транспорте, в военной сфере, система не была полностью автоматизирована, а окончательное решение принималось человеком. В ЕК также настаивают, чтобы системы обучения ИИ в ЕС строились на основе либеральных ценностей с учетом прав человека и верховенства закона.