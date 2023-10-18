18 октября, 10:11

Голикова сообщила о снижении опережающими темпами младенческой смертности в РФ

По словам вице-премьера, значение показателя составило 4,1 промилле

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России снижается опережающими темпами, за восемь месяцев 2023 года его значение составило 4,1 промилле. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Опережающими темпами снижается младенческая смертность. За восемь месяцев 2023 года ее показатель составил 4,1 промилле", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в 2022 году в России фиксировался исторический минимум в плане младенческой смертности. Так, показатель составлял 4,4 промилле. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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