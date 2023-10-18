Шадаев предложил внедрить ИИ в госуправление

По словам министра цифрового развития, эта стратегия может стать следующим этапом продвижения искусственного интеллекта

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следующим этапом внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь станет массовое инкорпорирование его технологий и продуктов в госуправление и в бюджетную сферу. Такое мнение выразил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе форума "Инфотех 2023".

"Много уже обсуждается и стратегия, и подходы. Что делать? Куда двигаться? Фиксируются какие-то успехи. Мне кажется, следующий цикл - это массовое внедрение продуктов и технологий, связанных с ИИ, в госуправление, в отрасли бюджетной сферы", - сказал министр.

Он привел в пример уже работающие технологии ИИ в государстве, например, система чеков, которая была создана Федеральной налоговой службой (ФНС), которая позволяет обрабатывать данные со всех чеков в стране и фактически в онлайне позволяет видеть, как меняется цена по всей стране любой единицы продукции. "Второй такой большой кейс, который поражает сложностью - это исследования следов отпечатков пальцев с места преступления и поиск по ним преступников. Это сложная задача и она отлично решена МВД", - добавил Шадаев.

Он отметил, что стратегию по развитию ИИ в РФ актуализировали. Это означает, что во всех программах цифровой трансформации развитие технологий ИИ "будет прописано красной линией и все эти показатели будут на контроле", а также будут создаваться рейтинги, кто наиболее успешно его внедряет.