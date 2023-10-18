S7 увеличит число рейсов из Иркутска в Бангкок и Пекин

Полеты по обоим направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines увеличит количество рейсов из Иркутска в Бангкок с четырех до 14 в неделю, в Пекин - с двух до четырех с учетом востребованности этих направлений у туристов. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"С 29 октября число рейсов по маршруту Иркутск - Бангкок - Иркутск вырастет с четырех до 12 в неделю, а с 11 декабря авиакомпания будет выполнять 14 перелетов в неделю по этому направлению. <…> С 31 октября S7 Airlines увеличит количество рейсов между Иркутском и Пекином, добавив третий рейс в неделю по средам. <…> В преддверии празднования Китайского Нового года - с 30 января по 5 марта - S7 Airlines добавит четвертый рейс в неделю - по вторникам", - сообщила авиакомпания.

Полеты по обоим направлениям будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 кресел. В авиакомпании отметили, что Бангкок и Пекин пользуются высоким спросом у туристов, а путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока часто выбирают рейсы со стыковкой в Иркутске, чтобы еще побывать на Байкале.