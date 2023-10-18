На "Арт-проект: Моя Москва" поступило более 3,4 тыс. рисунков

До 7 ноября экспертное жюри определит финалистов, а также выберет победителей и призеров конкурса

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Общее число заявок на конкурс рисунков в рамках "Арт-проекта: Моя Москва" превысило 3,4 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы.

"Арт-проект: Моя Москва" - совместный проект Департамента градостроительной политики Москвы и ГБУ "Мосстройинформ" для детей и молодежи в возрасте от 5 до 22 лет. 15 октября завершился прием заявок по направлению "Рисунок". Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, в этом году работы на конкурс присылали со всей России, а также из Турции и Грузии - общее число заявок превысило 3,4 тыс.", - значится в сообщении.

Левкин добавил, что в срок до 7 ноября экспертное жюри определит финалистов, а также выберет победителей и призеров конкурса. Помимо жюри за лучших авторов будут голосовать и горожане, для них с 24 октября по 7 ноября на портале "СтроимПросто" запустят открытое голосование. Церемония награждения лауреатов запланирована на начало декабря.

"Главное требование ко всем работам - на них должна быть изображена Москва. Рисунки принимались в трех номинациях: "Город будущего: развитие города и транспорта, создание уникальных зданий и объектов", "Я шагаю по Москве: прогулка по известным улицам и паркам столицы, дорога в школу, вид из окна" и "В ритме столицы: транспортная инфраструктура, благодаря которой мы передвигаемся по городу". Больше всего работ поступило в номинацию "Я шагаю по Москве" - более 2 тыс. заявок", - добавили в пресс-службе департамента со ссылкой на слова Левкина.

Отмечается, что прием заявок по направлениям "Макет" и "Проект" продлится до 31 октября. "По направлению "Макет" предусмотрены форматы работ: традиционный макет и 3D-модель. По направлению "Проект" участники создают собственный проект комфортной среды. Это может быть все, что сделает город лучше: от сортировки мусора до благоустройства территорий", - заключили в департаменте.