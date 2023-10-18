Центры для одаренных детей появятся в новых регионах РФ с 2025 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что детские оздоровительные образовательные центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена" принимают около 100 тыс. детей в год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Центры поддержки одаренных детей до конца 2024 года появятся в 85 субъектах России, а с 2025 года они будут открываться и в новых регионах страны. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках национального проекта "Образование" уже сейчас создано 76 центров [для] одаренных детей, мы называем их между собой "мини-Сириусы", потому что они сделаны по технологии "Сириуса". Сегодня образование в них и подготовку получают 455 тыс. наших детей. До конца 2024 года 85 регионов будут иметь такие центры [для] одаренных детей, а начиная с 2025 года в эту программу вступят новые регионы РФ", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Голикова также сообщила, что на сегодняшний день детские оздоровительные образовательные центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена" принимают около 100 тыс. детей в год. "Сейчас по поручению главы государства в Севастополе введен в эксплуатацию филиал "Артека" - "Корсунь" на базе Херсонеса. Следующий филиал, который будет введен в эксплуатацию, скорее всего, в следующем году - это филиал "Красная гвоздика" в Запорожской области. Для детей с ограниченным возможностями здоровья [есть] федеральный центр, который называется "Алые паруса", и еще один федеральный центр "Печоры" в Псковской области", - сказал она, отвечая на вопрос о том, планируется ли расширение сети оздоровительных детских центров.