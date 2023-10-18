Госдума приняла законопроект о праве НКО не иметь печать

По словам разработчиков, изменения позволят сократить издержки НКО на изготовление печатей, а более защищенные механизмы идентификации снизят возможность мошенничества

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает некоммерческим организациям (НКО) не иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Проект был внесен на рассмотрение палаты в марте 2023 года группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и принят в первом чтении в июне. Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях". Нововведение разрешает НКО самим выбирать более предпочтительный способ идентификации собственных документов. Им будет позволено как иметь, так и не иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Авторы уточнили, что ранее каждая некоммерческая организация должна была иметь печать с полным наименованием организации на русском языке. Теперь это требование отменено. По мнению разработчиков, изменения позволят сократить издержки НКО на изготовление печатей, а более защищенные механизмы идентификации снизят возможность мошенничества.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.