Информатика может стать самым популярным предметом ЕГЭ по выбору

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что выпускникам интересно IТ-направление, и "они видят истории успеха"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Популярность единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике растет быстрее, чем других, она может стать самым востребованным экзаменом по выбору, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Тренд сохраняется, у нас информатика - самый "растущий" предмет за последние годы. Если так будет продолжаться, то он скоро обойдет все самые популярные предметы по выбору", сказал он во время всероссийской встречи с родителями школьников.

По словам Музаева, примерно половина выпускников самостоятельно принимает решение о том, какие экзамены они будут сдавать.

"Выпускникам интересно IТ-направление, кроме того, они видят истории успеха, они понимают, что они смогут обеспечивать себя и семью будущую", - добавил он.