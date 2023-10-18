Минюст заявил, что владельцев лесных участков могут ждать штрафы за бездействие при пожаре

Он составит от 5 до 15 тыс. рублей для физических лиц

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило изменения в КоАП об ответственности владельцев и пользователей за неисполнение обязанности оказывать содействие в тушении лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Законопроект уточняет ответственность владельцев и пользователей лесных участков за нарушение предусмотренной лесным законодательством обязанности содействовать в осуществлении мероприятий по тушению лесного пожара на соответствующем лесном участке, - сообщили в Минюсте. - В качестве примера можно привести такие нарушения как препятствие пропуску пожарных машин на горящий лесной участок, непредоставление инвентаря для тушения лесного пожара, неоказание содействия в локализации и ликвидации лесного пожара (для нарушителей - физических лиц размер штрафа составит от 5 до 15 тыс. рублей)".

Законопроект разработан Минюстом совместно с МЧС, Минприроды, Минэкономразвития, Минфином и Росприроднадзором, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ во исполнение поручений президента.

Кроме того, отметили в Минюсте, тот же законопроект устанавливает административную ответственность для индивидуальных предпринимателей (штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей) и юридических лиц (штраф от 50 до 80 тыс. рублей) за непредставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия в закрепленных за этими лицами охотничьих угодьях в уполномоченный орган исполнительной власти региона. "Эта информация необходима для организации рационального использования охотничьих ресурсов и, соответственно, сохранения животных и среды их обитания", - пояснили в Минюсте. Там напомнили, что для заключивших охотхозяйственные соглашения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены такие обязанности, однако не была предусмотрена ответственность, сопоставимая с негативными последствиями неисполнения этих обязанностей.

Кроме того, для повышения эффективности отдельных видов контроля (надзора) в области охраны окружающей среды и природопользования предлагается наделить осуществляющие их органы исполнительной власти дополнительными полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, таких как, например, разорение мест обитания животных, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.