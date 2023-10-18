В ГД внесли законопроект об упрощенном ВНЖ для имеющих предков в РФ иностранцев

Его разработал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Законопроект о праве иностранцев получить вид на жительство по упрощенной схеме в случае, если их предки родились или постоянно проживали на территории России, внесен в Госдуму. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект разработал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Парламентарий предлагает дополнить ст. 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", положением о том, что вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

В пояснительной записке Затулин указал, что по новому закону "О гражданстве Российской Федерации", получить гражданство в упрощенном порядке смогут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

"Данной категории иностранных граждан для признания гражданства России необходимо постоянно проживать на территории Российской Федерации, то есть иметь вид на жительство. Однако действующий федеральный закон <…> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" не предусматривает упрощенного получения вида на жительство для данных лиц", - указано в документе.