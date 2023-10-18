В МГПУ планируют открыть первый в России центр для взрослых с дислексией

Команда специалистов будет проводить очные бесплатные консультации для людей в возрасте от 16 до 65 лет, сообщили в университете

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Консультативно-диагностический центр для взрослых с дислексией откроется в Московском городском педагогическом университете, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В Московском городском [педагогическом университете] было принято решение о создании консультативно-диагностического центра для взрослых с дислексией. Эксперт центра, доцент МГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Киселева рассказала, что команда ученых и практикующих специалистов будет проводить очные бесплатные консультации для людей в возрасте от 16 до 65 лет и составлять для них дорожные карты", - говорится в сообщении.

Также там будут проходить научные семинары и развивающие тренинги как для учеников психолого-педагогических классов московских школ, так и для студентов профильных вузов и всех заинтересованных лиц из образовательной сферы. Ожидается, что работать центр начнет уже этой зимой.