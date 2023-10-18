В ООН заявили, что сбои в здравоохранении Судана ведут к росту заболеваемости и смертности

В ВОЗ и ЮНИСЕФ предупредили, что миллионы детей находятся "под угрозой заражения холерой, денге, корью, малярией и другими болезнями"

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Система здравоохранения Судана нуждается в срочных мерах, которые позволили бы ее сохранить и предотвратить дальнейший рост смертности и болезней среди детей и уязвимых групп населения. Об этом говорится в распространенном в Женеве совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Они предупредили, что "дальнейшие сбои в работе системы здравоохранения приведут к неприемлемо высокому числу смертей, которые можно предотвратить, среди детей и уязвимых групп населения". Сейчас миллионы детей находятся "под угрозой заражения холерой, денге, корью, малярией и другими болезнями". Как считают ВОЗ и ЮНИСЕФ, "необходимы срочные меры для сохранения систем здравоохранения Судана, особенно на уровне общин и первичной медико-санитарной помощи".

Как отмечается в заявлении, по прошествии шести месяцев после начала конфликта в Судане "медицинские работники месяцами остаются без зарплаты, а медицинские учреждения оккупированы, разграблены или разрушены". Около 70% больниц в пострадавших от конфликта штатах не функционируют. ВОЗ зафиксировала 58 нападений на медицинские учреждения, в результате которых 31 человек погиб и 38 получили ранения. Число голодающих семей "увеличилось почти вдвое". ЮНИСЕФ и ВОЗ "глубоко обеспокоены распространением холеры, кори, малярии и лихорадки денге по всей стране, что создает смертельный риск для истощенных детей".

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.