Участники СВО получили право на бесплатную юридическую помощь в Москве

Также услуга стала доступна членам их семей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы привели в соответствие с федеральным законодательством столичный закон об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи россиянам в Москве, такое право получили граждане РФ, связанные с проведением специальной военной операции (СВО). Соответствующее решение принято в ходе заседания столичного парламента.

"С принятием документа мы сделали еще один шаг навстречу нашим защитникам и членам их семей, способствуя созданию необходимых условий для обеспечения законных прав и интересов. Законом расширяется перечень тех, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи", - пояснил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Так, речь идет о гражданах России, связанных с проведением специальной военной операции: проходивших военную службу в структурах Вооруженных сил РФ, мобилизованных, заключивших контракты, участниках боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также иных воинских формирований. Кроме того, право на бесплатную юридическую помощь получают и члены семей граждан из этих категорий.