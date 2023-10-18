Найденную москвичкой в квартире змею передали в Центр реабилитации диких животных

В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экзотическую змею, которую москвичка нашла в квартире во время уборки, передали в Центр реабилитации диких животных, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Во время уборки квартиры москвичка нашла за диваном экзотическую змею, которую специалисты предварительно идентифицировали как маисового полоза <...>. Сейчас маисовый полоз передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, специалисты окажут ему необходимую помощь и обеспечат достойные условия содержания. В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вид змей не ядовит и не представляет угрозы для человека, питаются они преимущественно мышевидными грызунами. Маисовых полозов нередко заводят как домашних питомцев. "Так как эти рептилии неприхотливы и обладают множеством цветовых вариаций, новички обычно выбирают их в качестве "первой змеи". Из-за неопытности владельцев змеи часто сбегают. Своих питомцев, как правило, хозяева не ищут", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении змеи в неестественной для нее среде следует позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.