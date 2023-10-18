В Иркутске открылась выставка об эволюции золотодобычи

Одна из целей экспозиции - профориентация молодежи

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Полюс" и московский Политехнический музей открыли в Иркутске просветительскую выставку об истории происхождения золота, древних и современных методах его добычи и использовании металла в разных отраслях промышленности. Об этом сообщила ТАСС директор по связям с общественностью золотодобывающей компании Виктория Васильева.

"Выставка "Золото рядом" содержит несколько частей. Мы предлагаем посетителям проделать путь длиной 13,5 млрд лет, то есть с момента зарождения золота как химического элемента на Земле, узнать об эволюции золотодобычи начиная с античных времен. Приближаясь к нашим временам, рассказываем о том, что золото дало Иркутской области. Переходим к современности и рассказываем популярно о технологиях золотодобычи, о том, как это сейчас выглядит в реальности", - рассказала собеседница агентства.

В экспозиции представлены производственные установки в миниатюре, образцы руды с месторождений компании в Иркутской области. Посетители могут проследить путь золота от образования месторождений и геологоразведки до выплавки слитка. Материнская плата, процессор, платежная пластиковая карта, геймпад и другие предметы современности рассказывают о том, в каких производствах используется драгоценный металл. "Добыча золота запускает вокруг себя всю цепочку комплексного освоения территории. О нем нужно думать не просто как об украшении, а как о системообразующем элементе", - отметила представитель компании "Полюс".

Один из стендов на выставке посвящен флагманскому проекту компании - освоению крупнейшего в России месторождения Сухой Лог, которое находится в Бодайбинском районе Иркутской области. Уникальным экспонатом в этой части являются керны - образцы горной породы, извлеченные специальным буром. Также выставка в интерактивной форме рассказывает о том, как работает Вернинская золотоизвлекательная фабрика - самое автоматизированное производство "Полюса". "Ее после остановки и планово-предупредительного ремонта можно запустить с одной кнопки. И весь длинный, сложный комплекс по извлечению золота из руды запускается в течение 20 минут", - отметила Васильева.

Привлечение кадров

Одна из целей выставки - профориентация молодежи. "Нам важно рассказать о современных востребованных профессиях. Если история - это кирка, лоток, промывочное оборудование, которое мы все представляем, когда думаем о золотой лихорадке, то сейчас золотодобыча - это сложнейшее высокотехнологичное, автоматизированное, компьютеризированное производство. В отрасли востребованы все, начиная от геологов, инженеров, маркшейдеров, металлургов различных специализацией до специалистов IT", - добавила собеседница агентства.

Организация выставки с использованием современных технологий, позволяющих в интерактивной форме знакомиться с отраслью, привлечет больше молодых посетителей, отметила на открытии экспозиции министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова. Она также обратила внимание на экологическую составляющую - на выставке представлены видео с животными с фотоловушек, установленных в Витимском заповеднике, с которым сотрудничает "Полюс". "Неслучайно открытие выставки происходит именно в отделе природы [Иркутского областного краеведческого музея], потому что компания "Полюс" является не только социально-экономическим, но и экологическим партнером Иркутской области. Коллеги оказывают определенную помощь, патронаж заповедникам региона", - сказала министр.

Аналогичную выставку в октябре 2022 года "Полюс" открыл в Красноярске. За год ее посетили более 9 тыс. человек. В Иркутской области в отделе природы краеведческого музея выставка проработает год, после чего экспонаты передадут в Иркутский государственный национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ).