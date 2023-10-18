Фонд целевого капитала "Истоки" выделит 8 млн рублей на цифровизацию НКО

Некоммерческие организации смогут получить гранты размером от 500 тыс. до 2 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Фонд целевого капитала "Истоки" дал старт акселератору "Стань заметным", в этом году объем финансирования грантового конкурса проекта составит 8 млн рублей. В его рамках некоммерческие организации (НКО) могут получить гранты размером от 500 тыс. до 2 млн рублей на обновление цифровых коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Истоки".

Пресс-служба уточнила, что в конкурсе могут принять участие НКО, работающие в трех направлениях: "Поддержка института семьи", "Работа с наследием и развитие территорий" и "Образование". Три победителя, чьи заявки наберут самый высокий балл, получат по 2 млн рублей на модернизацию диджитал-инструментов. Еще четыре НКО, занявшие второе место, получат гранты по 500 тыс. рублей.

В тексте указано, что решения о составе призового пакета принимаются индивидуально с каждым победителем. В зависимости от величины гранта в него могут входить: обновление сайта организации, разработка лендинга под отдельную задачу или проект, разработка коммуникационной или SMM-стратегии и другие работы. При этом 10 НКО, которые наберут наибольшее число баллов, но не войдут в состав победителей, получат бесплатные экспертные консультации.

"В 2021-м и в 2022 годах интерес к акселератору "Стань заметным" проявили сотни отечественных НКО, а сама инициатива получила ряд престижных наград профессионального сообщества. Мы видим, что поддержка в области цифровизации остается востребованной в некоммерческом секторе, поэтому с большим воодушевлением объявляем о старте третьего грантового конкурса", - отметил исполнительный директор Фонда целевого капитала "Истоки" Андрей Кудряшов.

Мнение победителей

Соучредитель АНО "Я тебя слышу" Зоя Бойцева рассказала, что во время работы в проекте добавилось очень перспективное направление - создание доступной среды для бизнеса. "Теперь новый сайт помогает прозрачно показывать всю нашу работу. И что не менее приятно: новый сайт отметило профессиональное сообщество - мы заняли третье место на конкурсе "Золотой сайт", - добавила она.

SMM-стратегия дала видение дальнейшего продвижения организации, отметила замдиректора по фандрайзингу фонда "Свет. Дети" Юлия Беленькая. "Важно также то, что очень четко прописаны конкретные шаги - что исправить, доработать, как это сделано у других. Кроме того, команда акселератора очень здорово поработала с визуалом наших соцсетей, коллеги учли все пожелания и смогли почувствовать наш фонд", - подчеркнула Беленькая.

Заявки принимаются на сайте проекта до 23:00 (мск) 18 декабря 2023 года. Цель акселератора "Стань заметным" - помочь НКО выйти на новый уровень взаимодействия с донорами, попечителями и другими аудиториями. За два года работы на конкурс пришло 189 заявок из более чем 24 регионов России. 11 организаций получили гранты на перезапуск диджитал-коммуникаций, а еще 30 НКО - экспертные консультации.

Генеральным информационным партнером проекта является агентство ТАСС.