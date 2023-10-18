В Петербурге туристический трамвай в ретро-стиле принял первых пассажиров

Он будет работать не только как туристический, но и как пассажирский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первые пассажиры смогли прокатиться на новом туристическом трехсекционном низкопольном трамвае в ретро-стиле, названном в честь русского писателя Федора Достоевского и созданном специально для Петербурга. Правнук писателя стал одним из тех, кто совершил в нем первую поездку, отвечая на вопрос ТАСС, губернатор Александр Беглов.

"Трамвай будет привлекателен для туристов тем, что на его панелях очень много различной информации. Если вы зайдете внутрь, увидите, что на каждой остановке программа показывает каждое здание, которое проходит трамвай, и можно узнать, что это за строение. Мы готовимся к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, в трамвае на стендах можно увидеть и то, как выглядели здания во время блокады", - сказал Беглов.

Он также отметил, что информационная панель - антивандальная, а для детей предусмотрены поручни рядом, в целях безопасности. Для города это первый подобный трамвай. Он будет работать не только как туристический, но и как пассажирский, поэтому стоимость в нем не будет отличаться от обычных городских трамваев.

"Петербург всегда гордился своими трамваями, какое-то время назад у нас в городе было больше всего железнодорожных трамвайных путей во всем мире, Петербург был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, и сейчас трамвай остается символом города", - отметил председатель законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

Губернатор добавил, что в числе первых пассажиров оказались также члены городского правительства. Он также отметил, что внутри ретро-трамвая используются самые современные технологии, в частности, установлен прозрачный интерактивный экран с навигационной, туристической и исторической информацией. Если на путях внезапно появится человек или какое-то препятствие, трамвай остановится, как и в случае, если водитель уснет во время управления. Также решена проблема подогрева полов, автономный ход, позволят экономить электроэнергию.

Ретро-вагон выполнен по мотивам модели знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57, он способен маневрировать в условиях габаритов исторических криволинейных участков с радиусом 14 метров. При этом, как и все новые трамваи, поступающие в Петербург с 2022 года, вагон "Достоевский" оснащен комплексом активной помощи водителю. В основе лежат российские разработки и технологии искусственного интеллекта. В этом году в Петербург должно быть поставлено 54 трамвая, стилизованных под 50-60-е годы. Трехсекционные трамваи "Достоевский" и двухсекционные трамваи "Довлатов" закупаются в лизинг. Всего в город поступит 76 единиц новых трамваев. Ими укомплектуют трамвайный парк №3, обслуживающий центральные маршруты города.