Бастрыкин: благодаря криминалистам СК удалось продвинуться в делах Дугиной и Прилепина

Глава СК отметил, что ни одно резонансное преступление не обходится без внимания криминалистов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Благодаря криминалистической службе СК РФ удалось продвинуться в уголовных делах Дарьи Дугиной и Захара Прилепина. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"При содействии сотрудников криминалистической службы удалось продвинуться в расследовании убийства Дарьи Дугиной, покушений на Захара Прилепина, Владимира Соловьева и главу МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, где они анализировали значительные объемы полученной информации, применяя криминалистические методики, а также оказывали содействие в проведении осмотров мест происшествий и других следственных действий", - сказал он в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что ни одно резонансное преступление не обходится без внимания криминалистов. "Только за 9 месяцев 2023 года они почти 2 тысячи раз выезжали на места происшествий для участия в проведении следственных действий и оказания помощи в раскрытии особо опасных преступлений, в том числе прошлых лет и в отношении несовершеннолетних", - сказал Бастрыкин.

19 октября в России отмечается День образования службы криминалистики.