Образовательные учреждения Новгородской области получили оборудование на 230 млн рублей

Губернатор региона Андрей Никитин сообщил, что по итогам чемпионата высоких технологий все его призеры и победители получат стажировку на ведущих предприятиях и в ведущих компаниях страны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Образовательные учреждения Новгородской области по итогам первого в России чемпионата высоких технологий (ЧВТ), который проводился в Великом Новгороде, получили оборудование на 230 млн рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время своей пресс-конференции.

"Важно - все оборудование, которое было приобретено для соревнований, уже передано в наши образовательные учреждения. Это позволит нашим студентам готовиться к соревнованиям такого уровня на протяжении всего учебного года, уже понимая технологии, понимая принципы работы на таком серьезном оборудовании. Конечно, оно будет задействовано и в учебном процессе. Стоимость оборудования - более 230 млн рублей", - сказал он.

Также по словам главы региона, по итогам чемпионата все его призеры и победители получат стажировку на ведущих предприятиях и в ведущих компаниях страны.

"Насколько я знаю, сейчас ребятам уже назначены даты собеседований, до конца года они пройдут стажировки. Уже дальше у них будет возможность выбрать то место, где они захотят продолжить работу. Все они зарекомендовали себя как отличные специалисты и, как отмечают директора наших колледжей, за этими ребятами уже выстроилась очередь из работодателей, которые хотят заполучить такие кадры", - пояснил Никитин.

Он также добавил, что все участники чемпионата и наставники команд получили денежное вознаграждение. "Понятно, что у тех, кто встал на пьедестал почета, оно будет больше. Средства на это выделены из федерального бюджета. Для наставников и всех остальных участников денежные вознаграждения предусмотрены за счет средств индустриальных партнеров ЧВТ", - добавил он.

Первый в стране чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых был сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Соревнования проходили по восьми компетенциям: "нейросети и большие данные", "технологии развития города и территорий", "летающая робототехника", "геопространственная цифровая инженерия", "биохимические технологии и моделирование процессов", "организация и управление ЭОГ-проектами", "биопротезирование", "изготовление индивидуальных имплантов".