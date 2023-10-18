В Чувашии намерены увеличить число отдыхающих в детских лагерях на 1,4 тыс. человек

Речь идет о строительстве четырех новых корпусов в двух лагерях в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 18 октября. /ТАСС/. Строительство четырех новых быстровозводимых корпусов в детских лагерях Чувашии увеличит число отдыхающих в 2024 году на 1 400 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования региона Дмитрий Захаров.

"В республике в следующем году [в двух детских лагерях] появятся четыре новых корпуса на сумму 128 млн рублей. Это позволит увеличить число отдыхающих детей в летний период следующего года на 1 400 человек", - написал он.

Он пояснил, что Минпросвещения России поддержало еще одну заявку от Чувашии на создание быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления. "В 2024 году будут возведены два новых жилых корпуса в лагере "Звездный" Цивильского муниципального округа. <…> Одобренная сумма - 64 млн рублей", - сообщил министр.

Он напомнил, что ранее в конкурсном отборе победил проект по созданию в 2024 году быстровозводимых корпусов в лагере "Березка" в Чебоксарах.

Захаров добавил, что по итогам конкурса Чувашия также получит из федерального бюджета 35 млн рублей на проведение в 2025 году капитального ремонта пищеблока и медицинского блока в лагере "Звездный". "Привлеченная в республику общая сумма из федерального бюджета на 2024-2025 годы составляет 163 млн рублей", - подчеркнул министр.