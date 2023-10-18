На северо-западе Кировской области намерены создать национальный парк в 2024 году

Площадь парка составит порядка 55-65 тыс. га

КИРОВ, 18 октября. /ТАСС/. Национальный парк планируют создать в 2024 году в двух районах на северо-западе Кировской области, где находится заказник "Былина", построенная без единого гвоздя в начале XVIII века деревянная церковь и дом-музей маршала Конева. В нацпарке власти рассчитывают развивать экологический туризм, сообщил ТАСС министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

"Национальный парк планируем создать в Кировской области в 2024 году на территории Подосиновского и Опаринского районов. Площадь будущего национального парка составит порядка 55-65 тыс. га, в него войдет заказник "Былина" и несколько прилегающих свободных участков. На этой территории планируем развивать экологический туризм, так как создание гостиниц, кемпингов, глэмпингов, баз отдыха в нацпарке возможно", - сказал Абашев.

Он отметил, что власти рассчитывают привлечь федеральные средства и разработать несколько туристических маршрутов в границах нацпарка.

"Так, на территории Опаринского района в населенном пункте Нижний Починок располагается построенная без единого гвоздя Никольская церковь, которой уже 300 лет. В Подосиновском районе находится дом-музей дважды Героя Советского Союза, маршала СССР и уроженца села Лодейно Ивана Степановича Конева. Также на этой территории находится Аксентьевское городище и крепость "Осиновец", через которую проходил важный торговый путь. Здесь можно обустроить пешеходную тропу с деревянным настилом, запустить конный маршрут", - отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в Подосиновском районе несколько фермеров возрождают промыслы, занимаются животноводством, сыроварением. Такие производственные объекты тоже могут быть интересны туристам.

"Что касается определения границ нацпарка, установления режима использования - все вопросы обсудим с местными жителями, учтем замечания и предложения", - подчеркнул министр.

Заказник "Былина"

На территории заказника "Былина" расположены уникальные болота и ценные старовозрастные леса, составляющие единый таежный комплекс. Это место притягивает большое количество различных животных, особенно птиц, здесь обитают белолобый гусь, серый журавль, сизая чайка, кряква, болотная сова, тетерев и другие. Многие виды животных и растений, встречающиеся в этой местности, являются редкими и занесены в Красные книги Российской Федерации и Кировской области: беркут, сапсан, филин, европейский хариус, венерин башмачок настоящий, пальцекорник Траунштейнера, тайник сердцевидный, пухонос альпийский. Для некоторых растений эта территория является единственным местонахождением вида в Кировской области.