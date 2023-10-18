В Чувашии завершили ремонт моста через реку Шатьма на год раньше срока

Протяженность обновленного моста составляет 77,6 м

ЧЕБОКСАРЫ, 18 октября. /ТАСС/. Ремонт моста через реку Шатьма на региональной трассе в Красноармейском округе Чувашии завершили почти на год раньше графика, на эти цели направлено по нацпроекту более 100 млн рублей, сообщил Минтранс республики. До конца октября планируется завершить капремонт подъездных участков к мосту общей стоимостью около 770 млн рублей.

"Мост через реку Шатьма на дороге Чебоксары - Сурское в Красноармейском округе полностью открыт для движения. <…> Изначально планировалось выполнить работы <…> до 30 сентября 2024 года. Благодаря дополнительным [федеральным] средствам <…> на опережающий ввод дорожных объектов работы удалось завершить за один год", - отмечается в сообщении.

Мост был построен в 1995 год и за эти годы пришел в неудовлетворительное состояние. В министерстве поясняют, что дорожники отремонтировали несущие конструкции, укрепили конусные части, полностью заменили покрытие мостового полотна. Кроме этого, укрепили русло реки и построили водоотвод, что исключит застой воды на проезжей части.

Уточняется, что протяженность обновленного моста составляет 77,6 м, расходы превысили 101 млн рублей. Работы выполнены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

В Минтрансе Чувашии ТАСС сообщили, что до конца октября планируется ввести после капитального ремонта подъездные участки к мосту через Шатьму на региональной дороге Чебоксары - Сурское. По данным министерства, протяженность первого участка превышает 5 км, стоимость затрат достигает почти 441,2 млн рублей. Расходы на обновление другого участка длиной более 3,9 км превышают 328 млн рублей.