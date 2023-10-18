В Новгородской области 250 млн рублей направят на модернизацию оборудования для больниц

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что в области растет численность врачей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Более 250 млн рублей направят власти Новгородской области на модернизацию оборудования ключевых стационаров и поликлиник региона. Об этом сообщил глава области Андрей Никитин в ходе пресс-конференции.

"Программа модернизации первичного звена позволяет ремонтировать и оснащать оборудованием районные поликлиники. В связи с потребностью в обновлении оборудования поликлиник и стационаров Великого Новгорода мы решили разработать и реализовать региональную программу по модернизации оборудования ключевых стационаров и поликлиник на три года, уже в этом году предусмотрим на это 255 млн рублей", - сказал Никитин.

По его словам, в первую очередь в этом году планируется начать оснащение отделение гемодиализа в областной больнице, закупить оборудование для взрослых поликлиник и стационаров Центральной городской клинической больницы. Приобретаться будут аппараты УЗИ, флюорографы, рентгенологические установки, оборудование для операционных, в том числе эндоскопическое. "Предстоит обновить радиологическое оборудование в онкологическом диспансере, лабораторное оборудование в бюро судебной медицинской экспертизы и центре "Хелпер", - добавил глава региона.

Он также отметил, что в области растет численность врачей. Региону удается поддерживать баланс уволенных и вновь принятых на работу специалистов. По словам Никитина, этого удалось добиться благодаря созданному кадровому центру здравоохранения и мерам социальной поддержки. "В 2022 году центр из других регионов привлек 107 медицинских работников, по состоянию на 1 октября 2023 года - 105. Работники привлекаются не только из соседних регионов, но и из отдаленных регионов. Например, с Сахалина, из Хабаровска, Ставрополя, Краснодара", - добавил он.

По словам губернатора, больше всего привлекают терапевтов участковых, анестезиологов-реаниматологов, хирургов. "Важной заслугой является привлечение генетика в Областную детскую клиническую больницу. Это единственный генетик по направлению "детства" в регионе", - отметил он.