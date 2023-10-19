В Петербурге день Царскосельского лицея отметят выставками и концертом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Двести двенадцатую годовщину со дня открытия Императорского Царскосельского лицея, воспитавшего Александра Пушкина, Александра Горчакова, Михаила Салтыкова-Щедрина и многих других выдающихся деятелей России, отметят в Санкт-Петербурге торжественной церемонией, выставками и концертной программой. 19 октября посетить Мемориальный музей-лицей и Мемориальный музей-дачу Пушкина можно будет по бесплатным билетам.

"Это не только наш праздник, это праздник всей России, потому что значение Лицея, лицейского образования, подарившего нам много выдающихся государственных деятелей, очень велико. Так судьбе было угодно, что одним из воспитанников первого курса стал Александр Сергеевич Пушкин, поэтому неразрывная связь <…> Пушкина и музея, она присутствует, - отметил на пресс-конференции в ТАСС директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов. - Программу 19 октября мы начинаем в 12 часов дня в Лицейском саду с возложения цветов к памятнику Пушкину. Эту церемонию мы называем "Приношением поэту".

В Музее-лицее откроется выставка "Любимый друг Пушкина", приуроченная к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига. "А также мы представим одно издание, которое осуществил знакомый Пушкина Николай Греч. Это своеобразная хрестоматия произведений современных авторов в четырех томах. Дело в том, что, на одной из первых страниц третьего тома есть рисунок, который очень напоминает рисунок А. С. Пушкина. Находившиеся до сих пор в частных собраниях, эти четыре тома, конечно, будут предметом нашего дальнейшего серьезного изучения", - рассказал Некрасов.

Вечером состоится концертная часть программы, на которой будет представлена литературно-музыкальная композиция "В садах Лицея". В концерте принимают участие заслуженный артист России Алексей Емельянов, заслуженный артист России Сергей Форостяный, лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Кривенок, детская музыкальная школа №45 Пушкинского района, а также студенты Школы-студии Льва Додина при РГИСИ.

Тематическая программа "Дни Лицея" проходит с 18 по 20 октября в медиацентре Всероссийского музея А. С. Пушкина. Там представлены электронные выставки, посвященные Императорскому Царскосельскому лицею и Императорскому Александровскому лицею, Году педагога и наставника в России. В частности, посетители смогут увидеть фотографии интерьеров Александровского лицея, изображения сцен лицейской жизни, а также портреты повзрослевших лицеистов - соучеников Пушкина.

Реставрация Музея-лицея

В преддверии большого пушкинского юбилея - 225-летия со дня рождения поэта, который будет широко отмечаться в России в 2024 году, в Музее-лицее продолжается большой комплекс работ по воссозданию его исторического облика. "Сегодня наступил третий, заключительный этап возрождения лицея в его первозданном [виде]", - отметил Некрасов. Первый этап, включавший открытие части его интерьеров на третьем этаже и фрагмента четвертого этажа, был реализован в 1949 году по инициативе президента Академии наук СССР Сергея Вавилова. Следующий этап пришелся на 1966-1974 годы, когда были проведены масштабные работы по реконструкции лицея и максимальному приближению залов третьего и четвертого этажей к историческому облику.

"Нашему поколению выпала очень важная миссия - восстановить в мемориальном плане залы второго этажа. Там были в основном те интерьеры, которые помнят повседневную жизнь лицеистов, Пушкина и его друзей. Это, конечно, будет очень важное событие, когда на будущий год мы будем открывать уже полностью музеефицированное здание Императорского Царскосельского лицея", - подчеркнул Некрасов.

Царскосельский Императорский лицей был открыт 19 октября 1811 года.