Для выезжающих из РФ большегрузов закрыли Военно-Грузинскую дорогу

Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии

ТАСС, 19 октября. Проезд для большегрузного автотранспорта из России по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:50 мск 18 октября 2023 года до особого распоряжения", - сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Республики Северная Осетия - Алания. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.