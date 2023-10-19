В Приамурье компенсацию на проезд по России получили более 1,5 тыс. пенсионеров-северян

На это было выделено более 24 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. пенсионеров из районов Крайнего Севера в Амурской области получили компенсацию расходов проезда по России к месту отдыха и обратно в этом году. На эти цели было направлено свыше 24 млн рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

"С начала года отделение Социального фонда России по Амурской области возместило расходы за проезд на отдых 1 566 амурским пенсионерам. На эти цели было направлено более 24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компенсация положена неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Один раз в два года они имеют право на компенсацию расходов проезда по России к месту отдыха и обратно. В Амурской области это - пенсионеры Зейского, Тындинского и Селемджинского районов.

Компенсация предоставляется в виде специальных талонов, в обмен на которые в кассе можно получить проездные документы на самолет или поезд, либо после поездки путем перечисления пенсионеру стоимости проезда по билетам (возмещение фактически произведенных пенсионером расходов).