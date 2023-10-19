РБК: ученые выяснили, в каком возрасте россияне чувствуют себя старыми

По данным исследования, опубликованного в научном журнале "Народонаселение", речь идет о 70,7 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года, выяснили ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале "Народонаселение".

Респондентам задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин или женщин. Также участникам опроса задавали вопрос о том, насколько они были согласны с тем, что они молодые или пожилые.

Результаты опроса показали, что на самовосприятии сказываются различные факторы, например, половая принадлежность. Так, в среднем россияне считают, что у мужчин старость наступает 69,4 года, а у женщин - в 68 лет. Однако для женщин, участвовавших в опросе, старость наступает в 71,8 года, в то время как мужчины считают, что старость наступает в 69,3 года.

Также, по данным РБК, в ходе исследования учитывались не только пол респондентов, но и наличие детей, уровень дохода, самооценка здоровья и занятость. Выяснилось, что респонденты, не имеющие жалоб на здоровье, отодвигают границы наступления старости. Согласно опросу, молодежь от 18-19 лет ожидает приход старости в более раннем возрасте (65,8 года), нежели пожилые респонденты (74,4 года ).

По результатам опроса, 21% респондентов отнесли себя к пожилым, при этом среди них половина опрошенных еще не достигла того возраста, который был ими назван в качестве наступления старости. Авторы исследования назвали эту ситуацию "преждевременным старением". Исследование показало, что "преждевременное старение" чаще всего характерно для россиян в возрасте 65-69 лет. Две трети из них назвали себя пожилыми, несмотря на то, что, по их ответам, старость наступает в более позднем возрасте.

Опрос проводился в середине 2022 года среди 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны.