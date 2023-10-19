Лавров в Пхеньяне принял участие в памятных мероприятиях

Глава МИД РФ начал свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян принял участие в памятных мероприятиях.

Глава дипведомства начал свою программу с возложения цветов к памятникам двух первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В сопровождении министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров возложил корзину цветов к подножию двух бронзовых статуй. Оба постамента высотой в 25 м расположены на холме около Музея корейской революции. Фотографировать их полагается только в полный рост.

После окончания переговоров с коллегой из КНДР и пресс-подхода для журналистов Лавров также возложил цветы к памятнику советским воинам "Освобождение". Это главный монумент-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны. Он воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от Японии.

После этого Лавров посетил кладбище, где захоронены советские воины.