Путин направил приветствие участникам международного спортивного форума

По словам президента, в стране активно строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны, уверен президент РФ Владимир Путин.

"В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов", - говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии главы государства к участникам международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", проходящего в Перми.

Президент отметил, что в стране сейчас активно строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях. Особое внимание при этом, по словам Путина, уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего - на детей и молодежь. "И, конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене", - акцентировал внимание глава государства.

Нынешний форум, как указал президент, проходит в год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью. На его площадке соберутся руководители федераций, профильных региональных организаций, лидеры спортивной индустрии, тренеры и наставники. "Столь широкое представительство - отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее", - подчеркнул Путин.

"Уверен, нынешний форум пройдет успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин сегодня в Перми примет участие в мероприятиях форума. Помимо этого, президент проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

О форуме

XI международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит с 19 по 21 октября. В нем принимают участие представители федеральных и региональных госорганов, спортивных федераций, бизнеса, эксперты и лидеры спортивной индустрии. Основными темами мероприятия станут вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, предпринимательство в нынешних реалиях, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к Играм Будущего, которые пройдут в 2024 году в Казани.