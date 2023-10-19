В Волгоградскую область поставили первые электробусы

Партия состоит из 21 единицы транспорта

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Партию из 21 электробуса доставили в Волгоградскую область для работы на маршрутах общественного транспорта, передает корреспондент ТАСС с презентации электротранспорта в Волгограде.

"Надо признать,что Волгоград - один из лидеров в реализации проекта [модернизации электротранспорта], 21 электробус уже поставили, и сегодня-завтра электробусы выходят на маршрут. Запуская современные электробусы, трамваи, мы меняем городскую среду", - сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волгоград вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

В апреле 2022 года правительство России одобрило модернизацию городского электротранспорта в 10 городах России: Курске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Липецке, Перми, Ростове-на-Дону и Ярославле. Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системой в городе. Всего в рамках проекта, рассчитанного до 2028 года, запланирована поставка 647 вагонов трамваев, 182 электробусов, строительство и реконструкция 620 км трамвайных путей. Проекты в регионах будут финансироваться за счет средств инвесторов, кредитов "ВЭБ.РФ" и федерального бюджета.

Волгоградский регион является одним из 10 пилотных регионов России, где проводится модернизация городского электротранспорта. Ранее в администрации Волгоградской области сообщили, что свыше 70 быстрых зарядных станций для электромобилей будут возведены в Волгоградской области до конца 2024 года, на господдержку строительства направят порядка 100 млн рублей.