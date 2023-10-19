Осужденный в Казахстане бизнесмен Боранбаев передал государству нефтегазовое месторождение

Кайрат Боранбаев также передал газораспределительную компания "Азия газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией газа, и завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования компании "Сервисный центр Казтурборемонт"

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Приговоренный в Казахстане к шести годам лишения свободы, предприниматель Кайрат Боранбаев в рамках "добровольного сотрудничества со следствием" передал в пользу государства нефтегазовое месторождение "Каражанбас северный", газораспределительную компанию и завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

"АФМ принимаются меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. В собственность государства передано месторождение "Каражанбас северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб. м газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге ($74,2 млн)", - говорится в сообщении.

Также Боранбаев передал газораспределительную компания "Азия газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией газа, и завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования компании "Сервисный центр Казтурборемонт", указали в АФМ.

В агентстве подчеркнули, что "продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа".

Ранее АФМ сообщало о возврате государству других активов Боранбаева. Среди возвращенных активов офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс в Алма-Ате, физкультурно-оздоровительная сеть, а также гостиничный комплекс Comfort hotel Astana в столице республики.

В марте 2023 года суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена признали виновным в хищении денег при закупке сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств. В июле 2023 года постановлением суда приговор был отменен, дело рассматривали в апелляционном порядке. 15 сентября по итогам апелляции суд назначил Боранбаеву наказание в виде шести лет лишения свободы.