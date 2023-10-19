В Иванове установили памятник экипажу Ил-22, погибшему под Воронежем 24 июня

На монументе выгравировали имена летчиков

ТАСС, 19 октября. Памятник восьми членам экипажа самолета Ил-22, которые погибли 24 июня при исполнении воинского долга, установили на аэродроме Иваново-Северный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов.

"Состоялось открытие памятника в честь экипажа самолета Ил-22, который базировался на аэродроме Иваново-Северный и был сбит под Воронежем при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на открытии присутствовали командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители органов власти, общественных организаций, родные и близкие погибших, ветераны боевых действий и военной службы.

На памятнике выгравированы имена летчиков. В их числе командир корабля капитан Артем Шароглазов, командир корабля - инструктор подполковник Артем Милованов, штурман майор Геннадий Белякин, бортовой инженер капитан Виктор Попов, бортовой техник капитан Игорь Волочилов, старший бортовой механик старший сержант Алексей Скрыков, старший воздушный радист старший прапорщик Сергей Старушок и старший воздушный радист старший сержант Виктор Подрепный.

В пресс-службе добавили, что указом президента России Владимира Путина члены экипажа Ил-22 награждены орденами Мужества посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Экипаж Ил-22 погиб во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер", произошедшей в конце июня, когда поддержавшие мятеж подразделения направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы.