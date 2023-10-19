Тюменский губернатор считает, что спортцентр в Тобольске даст импульс развитию гимнастики

Общая площадь здания составила 4 788 кв. м

ТЮМЕНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Центр гимнастики в Тобольске, который открыли 19 октября, даст новый импульс развитию этого вида спорта в регионе и позволит проводить межрегиональные и всероссийские соревнования, сообщил глава Тюменской области Александр Моор по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во время церемонии открытия новых спортивных комплексов в регионах России. Мероприятие прошло на полях форума "Россия - спортивная держава".

"Открытие центра гимнастики в городе Тобольске - очень важное и значимое событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни", благодаря комплексной программе развития городской среды "Тобольск настоящий" и благодаря нашему многолетнему и стратегическому партнеру - компании "Сибур". Я уверен, что этот центр спортивной гимнастики даст новый импульс для развития этого очень популярного вида спорта в Тюменской области и в Тобольске. У нас появится возможность проводить соревнования межрегионального и даже всероссийского масштаба", - сказал он.

Глава региона поблагодарил президента за внимание и поддержку Тюменской области и объявил о готовности спортивного объекта к работе.

В состав построенного центра входят гимнастический зал площадью 1 530 кв. м с раздевалками, душевыми и зрительскими местами на 350 человек, четыре зала для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей 2-4 лет, зал для занятий детей с ограниченными возможностями и зал индивидуальной подготовки. Общая площадь здания - 4 788 кв. м.

Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил в Telegram-канале, что общая стоимость центра составила около 0,9 млрд рублей, а строители завершили его в рекордно короткие сроки - за два года. В рамках благоустройства прилегающей территории высажены деревья и обустроена парковка.

Кроме этого, Путин по ВКС поучаствовал в открытии Центра спортивной борьбы в Ульяновске, спортивно-оздоровительного комплекса в Брянске, спортивного комплекса с плавательным бассейном в Балабаново (Калужская область) и универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" в Магадане.