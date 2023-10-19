Депутаты Башкирии предложили увеличить штраф за скрытые автономера для борьбы с перегрузом

Предлагаемый размер штрафа составит 10-15 тыс. рублей

ТАСС, 19 октября. Парламент Башкирии считает необходимым внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях для борьбы с перегруженными автомобилями с видоизмененными номерами и увеличить размер штрафа с 5 тыс. рублей до 10-15 тыс. рублей для сохранения дорог. Депутаты подготовили соответствующий законопроект и планируют внести его в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба Государственного собрания - Курултая Башкирии.

"Необходимость внесения данных изменений обусловлена многочисленными случаями умышленного сокрытия государственных регистрационных знаков водителями грузовиков при прохождении через зону весового контроля, - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева. - Сокрытие госномеров позволяет водителям уклониться от контроля и избежать ответственности за нарушения". Спикер обратил внимание на то, что "недоплаты в бюджет от перегруженных автомобилей в результате сокрытия номеров и, как следствие, уклонения от весового контроля составляют значительные суммы" и что эти деньги могли бы пойти на содержание и восстановление дорог.

"На сегодняшний день в России перегруз стал настолько распространенным явлением, что даже продавцы грузовой техники стали использовать в рекламе возможность перегруза как конкурентное преимущество. Вместе с тем регулярное передвижение перегруженных фур является одной из основных причин разрушения дорог и мостов", - процитировали Толкачева в пресс-службе.

Что предлагается

Законопроектом, который разработали башкирские депутаты, предлагается наказывать за умышленное сокрытие государственных регистрационных знаков от фиксации административным штрафом в размере от 10 до 15 тыс. рублей либо лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством с видоизмененными государственными регистрационными знаками, которые препятствуют их идентификации, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. "Административные санкции за данное нарушение не менялись уже более 10 лет. Ответственность за повторное аналогичное правонарушение вообще не предусмотрена", - цитирует Толкачева пресс-служба.

Изменения, которые предлагает внести в КоАП парламент Башкирии, предусматривают за повторное управление автомобилем с сокрытыми либо видоизмененными номерами лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет.

Депутаты Госсобрания Башкортостана направят проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" в правительство Российской Федерации на предварительное заключение. Затем законопроект планируется внести в Госдуму.