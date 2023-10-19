КС РФ снял препятствия к получению льготного жилья для жителей Крайнего Севера

Законодатель, придав поправкам обратную силу и распространив их на всех, кто становился на учет до 2020 года, не предусмотрел компенсаций или других мер, которые смягчили бы ужесточение правил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) обнаружил в законодательстве пробелы, которые мешают некоторым жителям Крайнего Севера получить жилищную субсидию при переезде в другие субъекты РФ, если у них есть земельная собственность. Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в регулирование, следует из постановления КС РФ.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, основанных на ее положениях, - внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления", - говорится в тексте постановления.

Жалоба релоканта

Поводом для проверки конституционности положений закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" стала жалоба пенсионера Сергея Борисова. До выхода на пенсию он 10 лет проработал на Крайнем Севере, после чего в 2013 году переехал в Смоленск и встал на учет для получения жилищной субсидии.

Проблемой оказался земельный участок в собственности, который в 2015 году получила его жена под строительство дома как ветеран труда. Из-за нехватки денег дом семья так и не построила. В 2020 году ФЗ № 228 внес изменения в регулирование субсидий. Участок в собственности стал основанием для снятия Борисова с жилищного учета, так как по новым правилам он больше не имел права на субсидию.

Борисов попытался оспорить это решение в судебных инстанциях, но безрезультатно. Сам Борисов ссылался на то, что на учет для получения субсидии он встал до принятия изменений ФЗ № 228 в 2020 году. Исчерпав другие способы защиты своих прав, он обратился с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

КС РФ подчеркнул, что сами по себе поправки к законодательству в 2020 году принимались для гармонизации правил на получение субсидий для жителей Крайнего Севера с нормами Жилищного Кодекса РФ. По нему наличие собственности на земельной участок под жилищное строительство препятствует получению субсидии, что само по себе не противоречит Конституции.

Проблема, по мнению КС РФ, состоит в обратной силе закона. Законодатель, придав поправкам обратную силу и распространив их на всех, кто становился на учет до 2020 года, не предусмотрел компенсаций или других мер, которые смягчили бы ужесточение правил. Тем самым были нарушены принципы социального государства и поддержания доверия граждан к закону.

Исходя из этого, оспариваемая ст. 2 ФЗ № 228 от 20 июля 2020 года не соответствует Конституции, в той мере в какой она придает обратную силу нормам закона, ужесточающим правила получения жилищных субсидий для граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другие, более благоприятные регионы РФ. Наличие земельного участка без построенного на нем дома - не является основанием для снятия с учета на получение субсидий для граждан, которые встали на него до 2020 года.

Судебные решения по делу Борисова подлежат пересмотру с учетом позиций, изложенных Конституционным судом.