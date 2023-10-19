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Военная операция на Украине

Бойцов СВО в Коми освободили от уплаты транспортного налога за 2023 год

Под действие льготы будет подпадать один автомобиль военнослужащего мощностью двигателя до 200 лошадиных сил

СЫКТЫВКАР, 19 октября. /ТАСС/. Участников спецоперации из Республики Коми освободили от уплаты транспортного налога и за 2023 год на один автомобиль мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, ранее было - до 150 лошадиных сил. Такие поправки в региональный бюджет одобрили депутаты Госсовета региона.

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"В ноябре 2022 года участники спецоперации были освобождены от уплаты транспортного налога на транспорт мощностью двигателя до 150 лошадиных сил на 2021-2022 год. По поручению главы республики совместно с депутатами мы вопрос проработали и направили предложение - увеличить мощность до 200 лошадиных сил. Предлагается продлить льготу и на 2023 год", - доложил депутатам зампред правительства республики - министр финансов Коми Владимир Казаков. Парламентарии большинством голосов предложение поддержали.

Как пояснил руководитель Минфина, к главе региона поступило несколько обращений от участников СВО, у которых машины с мощностью двигателя в 170-180 лошадиных сил, и под региональную льготу они не попадали. Нынешней льготой смогут воспользоваться более 85% заявителей, в том числе владельцы и достаточно дорогих машин.

Всем участникам СВО из Коми, включая мобилизованных, добровольцев и контрактников, установлены единовременные региональные денежные выплаты в 150 тыс. рублей, выплаты при тяжелой травме - 500 тыс. рублей, по возвращении со спецоперации - 100 тыс. рублей, оказывается помощь при лечении и реабилитации. По согласованию с Минобороны России за счет регионального бюджета приобретается дополнительное обмундирование и снаряжение. Дети военнослужащих обеспечены бесплатным питанием в школах, родители детей-дошкольников освобождены от платы за детский сад. С 1 января 2023 года увеличена субсидия льготникам, в том числе семьям участников СВО, на социальную газификацию - с 75 до 100 тыс. рублей. 

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