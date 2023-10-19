В Калужской области учредили медаль "За мужество и самоотверженность"

Награду будут вручать участникам специальной военной операции, сотрудникам силовых структур, волонтерам, которые помогают во время чрезвычайных ситуаций

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области поддержали инициативу губернатора Владислава Шапши и утвердили на очередном заседании медаль "За мужество и самоотверженность". Награду будут вручать участникам специальной военной операции, сотрудникам силовых структур, волонтерам, которые помогают во время чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте заксобрания региона.

"Это решение [об учреждении медали "За мужество и самоотверженность"] было принято 19 октября на заседании сессии законодательного собрания", - говорится в сообщении.

Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев уточнил, что медаль будет вручаться участникам СВО, волонтерам, сотрудникам силовых структур, рискующим жизнью в ходе борьбы с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.