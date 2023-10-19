В Чечне на курорте "Ведучи" создадут новые горнолыжные трассы длиной 14 км

Новую зону катания планируется запустить к следующему зимнему сезону

ГРОЗНЫЙ, 19 октября. /ТАСС/. Новые горнолыжные трассы, протяженность которых составит 14 км, создадут на территории курорта "Ведучи" в горах Чеченской Республики к началу зимнего сезона в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Вместе с гендиректором "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров посмотрел на всесезонном курорте "Ведучи" ход строительства четырех канатных дорог, в том числе четырехкиломой с тремя опорами, и создания новых горнолыжных трасс протяженностью 14 км. Сегодня на строительной площадке задействовано 58 единиц техники и специального оборудования, работы ведутся в три смены. Новую зону катания на курорте "Ведучи" планируется запустить к следующему зимнему сезону", - говорится в сообщении.

Замминистра поручил включить в проект реконструкции курорта работы, связанные с обустройством смотровых площадок и созданием панорамного ресторана.

"Выполнен достаточно большой объем работ, графики, которые подписаны, в том числе с республикой, сегодня выполняются. И у нас есть все основания говорить, что до конца 2024 года будет построен новый курорт, комфортный с точки зрения транспортной логистики - он расположен недалеко от аэропорта, с хорошей зоной катания и уникальной видовой канатной дорогой, которая проходит с южного на северный склон на высоте 400 м над ущельем, - это хороший туристический объект. Сегодня здесь параллельно развиваются туристические тропы с хорошими видовыми характеристиками", - передает пресс-служба слова Назарова.

"Ведучи" - молодой горный курорт, построенный АО "Кавказ.РФ" в 2018 году. На его территории действует особая экономическая зона, открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием - 967 м, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.

Кавказ.РФ - единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для "открытого" бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат. В правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.