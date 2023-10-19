19 октября, 14:23

Путин поручил проработать использование аэродрома в Смоленске для гражданской авиации

В этих целях могут применить инструменты федерального проекта "Инфраструктурное меню"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использовать аэродром Смоленск-Северный для гражданских самолетов. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Минобороны России и администрацией Смоленской области рассмотреть вопрос об использовании аэродрома Смоленск-Северный для нужд гражданской авиации, в том числе о применении в этих целях инструментов федерального проекта "Инфраструктурное меню", - говорится в сообщении.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.

В 2019 году губернатор Смоленской области Алексей Островский говорил, что аэродром Северный стоило бы передать Минпромторгу от Минобороны. Он пояснял, что военные уже не используют гавань: "там нет комендатуры, вывезена вся аппаратура, авиационное оборудование". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОстровский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
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