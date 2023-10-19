Около 200 млн рублей компенсации за капремонт выплатили льготникам Подмосковья

Размер компенсации для льготных категорий граждан рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 200 млн рублей выплатили льготным категориям граждан Московской области в рамках компенсации взноса за капитальный ремонт с начала текущего года, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье порядка 200 млн рублей направили на выплату льготникам и пенсионерам региона дополнительной меры социальной поддержки - компенсации взноса за капитальный ремонт", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Министр рассказала, что компенсацию по оплате взноса получают отдельные льготные категории, а также пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, которые проживают одиноко или в семье из неработающих пенсионеров. В этом случае компенсация составляет 50% от стоимости взноса. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают компенсацию, составляющую 100%.

В пресс-службе пояснили, что размер компенсации для льготных категорий граждан рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.