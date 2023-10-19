В Липецкой области обучат специалистов из ЛНР и ДНР работе с социальными контрактами

Директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин назвал Липецкую область одной из лучших в стране по реализации программы соцконтрактов

ТАСС, 19 октября. Специалисты Липецкой области начали обучение представителей Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) работе с заключением социальных контрактов, по которым жители регионов могут получить до 350 тыс. рублей на открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Помогаем новым регионам запустить проект по соцконтрактам. Встретили коллег из ДНР и ЛНР. Они приехали перенимать опыт. Успешными практиками делимся на семинаре, который в нашем регионе проводит Минтруда России", - написал он.

Артамонов отметил, что директор департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Галкин назвал Липецкую область одной из лучших в стране по реализации программы соцконтрактов. "За всеми хорошими отзывами большая работа и люди, чья жизнь стала лучше. С 2020 года в регионе заключено больше 20 тыс. соцконтрактов. Мы помогаем получателям на всех этапах", - написал Артамонов.

По его словам, в Липецкой области особенно поддерживают тех людей, кто решил открыть свое дело: специалисты обеспечивают полное сопровождение от составления бизнес-плана до сбыта продукции. В частности, для выхода в торговые сети запустили мобильное приложение "Агрегатор".

"Соцконтракты эффективны. Проверено. По итогам прошлого года 76% получателей увеличили свои доходы. О своих проектах они сами сегодня рассказали на ярмарке", - отметил губернатор Липецкой области.

Социальный контракт - это соглашение между органами соцзащиты и гражданами, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Получить соцконтракт можно на поиск работы, на открытие своего дела, на ведение личного подсобного хозяйства и на преодоление трудной жизненной ситуации. В частности, в Липецкой области можно заключить соцконтракт на сумму до 350 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на срок до 12 месяцев. С 2022 года в Липецкой области введен региональный социальный контракт до 250 тыс. рублей для многодетных семей, которые уже получили помощь на основании соцконтракта и развивают свое дело в сфере сельского хозяйства.