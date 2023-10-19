Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Места, на которые абонементы не продлили, поступят в общую продажу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Абонементы на парковки со шлагбаумом в Москве на октябрь можно продлить до 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на ноябрь - до 26 октября действует срок их приоритетного продления. Сделать это можно на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки". Преимущества парковочного абонемента в том, что у водителя нет необходимости тратить время на поиск места для авто. Кроме того, в течение месяца автомобиль стоит на обустроенной городской парковке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что места, на которые абонементы не продлили, поступят в общую продажу.

"Приобрести новый абонемент и записать его на карту "Тройка" можно до 10 ноября. Если все места на парковке сейчас заняты, проверить их наличие можно с 27 октября. Возможно, не все водители продлят абонемент - тогда появятся свободные места", - заключили в учреждении.