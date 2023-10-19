Доля общественного транспорта с безналичной оплатой в Дагестане выросла втрое

Также почти в семь раз выросло число автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Доля транспорта с безналичной оплатой в Дагестане выросла более чем в три раза за последние три года. Системой оплаты с помощью банковской карты и гаджета оснащено 300 машин в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В настоящее время количество транспортных средств, оборудованных системами безналичной оплаты проезда, увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2021 годом (93 единицы - 2021 год; 300 единиц - сентябрь 2023 года)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможность безналичной оплаты реализована в троллейбусах и автобусах малого класса в Махачкале и Кизляре, а также в автобусах малого и среднего класса, которые перевозят пассажиров по новым межмуниципальным маршрутам Махачкала - Аэропорт и Каспийск - Махачкала - поселок Ленинкент.

Вместе с тем число автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, выросло почти в семь раз - с 83 в 2021 году до 571 на сентябрь 2023 года. Также более 570 автобусов региона оборудованы камерами видеонаблюдения, а в 2021 году видеонаблюдения в общественном транспорте республики не было.