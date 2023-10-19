В Кабардино-Балкарии с начала года отремонтировали 77 объектов культуры

Также в регионе планируется строительство новых домов культуры

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Около 77 объектов культуры отремонтировали с начала года в Кабардино-Балкарии благодаря нацпроекту "Культура". Об этом сообщила журналистам министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова во время посещения республики.

"Еще один год национального проекта "Культура" завершается, уже можно подводить некие итоги. <...> За спиной у нас 77 сделанных объектов, это очень важно, практически по всем направлениям. Я хотела сказать спасибо коллегам, которые берутся за объекты, доводят до конца, в срок сдают", - сказала Любимова.

По ее словам, в регионе создано более 17 домов культуры, несколько десятков отремонтированы. Также планируется строительство новых домов культуры.

"Есть еще важный момент для нас - это внимание с вашей стороны к модельным библиотекам. Потому что эти места становятся популярными, туда приходят не только представители старшего поколения, но и ребята, которые пользуются интернетом и готовятся, делают уроки, <...>. Для нас важны все эти направления", - отметила Любимова.