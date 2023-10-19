Россиян лишили возможности обнулить свой срок пребывания в Киргизии, выехав из нее

Теперь россиянам придется оформлять регистрацию, если они хотят остаться в республике на срок более чем 90 дней в течение полугода

БИШКЕК, 19 октября. /ТАСС/. Киргизия изменила условия пребывания на ее территории граждан ЕАЭС частично распространив на них ограничения, введенные новыми визовыми правилами. Теперь россиянам придется в любом случае оформлять регистрацию, если они хотят остаться в республике на срок более чем 90 дней в течение полугода, следует из пояснений, размещенных на сайте киргизского МИД.

"Ряд новых правил пребывания также распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - говорится в сообщении МИД. - В частности, граждане указанных государств пребывают на территории Кыргызской Республики без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого ста восьмидесятидневного периода с момента въезда в страну".

Ранее граждане стран ЕАЭС, в том числе России, чтобы не проходить процедуру регистрации после 90-дневного проживания в республике, могли выехать за ее пределы и тут же вернуться. По новым правилам, теперь они должны уехать как минимум на 90 дней.

"Соответственно, для долгосрочного пребывания (более 90 дней) на территории Кыргызской Республики гражданам иностранных государств необходимо обратиться в уполномоченные органы за оформлением документов, дающих право на пребывание в зависимости от цели визита иностранного гражданина (воссоединение с семьей, учеба, работа и другое)", - указали в ведомстве.

В МИД напомнили, что регистрация граждан РФ, Казахстана, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Молдавии производится "на срок не более шести месяцев, с правом дальнейшего продления регистрации в зависимости от цели пребывания".

16 октября киргизское внешнеполитическое ведомство объявило, что отменяет систему "visa-run". "Практика, при которой иностранные граждане часто выезжали за пределы страны и возвращались с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу "60/120". Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны", - подчеркнули в МИД.