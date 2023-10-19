В Карелии готовы начать производство снарядов для керлинга

Как сообщил глава региона Артур Парфенчиков, проект поддержала Федерация керлинга

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Карельские камнеобработичики представили снаряды для керлинга собственного производства на форуме "Россия - спортивная держава". В регионе готовы организовать их массовый выпуск, создав альтернативу канадскому аналогу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Артур Парфенчиков.

"На форуме "Россия - спортивная держава" наши камнеобработчики представили уникальный продукт - камень для керлинга. Раньше такие камни производили только в Канаде, причем из шотландского гранита. Теперь у российских спортсменов появятся свои - их будут делать из гранита, добытого в Питкярантском районе и обработанного в технопарке "Южная промзона", - написал губернатор.

Парфенчиков добавил, что Федерация керлинга поддержала проект. "После тестирования образцов мы готовы выходить на масштабное производство", - написал он.

"Южная промзона" - это первый в России технопарк по камнеобработке. Он был создан благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года. Его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.