Пассажиры попросили МЭР не привязывать внедрение ИИ к субсидиям на обновление транспорта

В Общероссийском объединении пассажиров считают, что новые условия для получения субсидий могут нарушить реализацию поручений по итогам заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое состоялось 17 августа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит Минэкономразвития (МЭР) РФ снять с рассмотрения проект постановления, которым предлагается учитывать внедрение современных технологий, в частности на базе искусственного интеллекта, при выдаче субсидий на обновление транспорта. Письмо ООП на имя главы министерства Максима Решетникова есть в распоряжении ТАСС.

В объединении считают, что новые условия для получения субсидий могут нарушить реализацию поручений по итогам заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое состоялось 17 августа. В частности, речь идет об обеспечении ежегодного снижения среднего возраста пассажирского транспорта в субъектах РФ. Обновление подвижного состава потребует еще больших средств для внедрения ИИ, "что не соответствует просьбам граждан на текущее оперативное обновление транспортных средств". В результате некоторые регионы могут перестать принимать участие в программах по обновлению пассажирского транспорта.

"Уважаемый Максим Геннадьевич, прошу вас снять с рассмотрения проект нормативного акта, что позволит не привести к срыву программы обновления транспорта. При этом важно параллельно и отдельно внедрять технологические инструменты, включая ИИ, позволяющие повысить качество управления пассажирскими перевозками и решить задачу "обеления" отрасли перевозок", - говорится в письме.

В письме объединения пассажиров отмечается, что большая часть перевозчиков испытывает дефицит средств на обновление подвижного состава, и без таких механизмов, как лизинг и компенсация части затрат, не имеет инструментов обновлять автобусный парк. В ООП считают, что "любое дополнительное требование к получателям мер поддержки будет ограничивать количество получателей государственных средств на решение задачи обновления".

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.

Ранее проект постановления, подготовленный МЭР, был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно проекту документа, при предоставлении из бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предлагается учитывать внедрение современных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что до 2030 года необходимо обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. При этом с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет только расти, отмечал глава государства.