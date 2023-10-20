В Приморье в честь леопарда Папы римского установили памятный знак

В церемонии открытия принял участие глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Памятный камень с именным знаком дальневосточного леопарда по имени Мартин Фьерро, хранителем которого стал Папа Римский Франциск, установлен в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Самец дальневосточного леопарда Leo 252M по имени Мартин Фьерро фиксируется в дикой природе на кластерном участке "Гамовский" национального парка "Земля леопарда" с 2021 года. Это первый за десятилетия дикий леопард, вернувшийся на эту территорию - после того, как ее стали охранять. Экзотическое имя он получил от своего хранителя - Папы Римского Франциска, который взял пятнистого хищника под опеку в рамках программы "Хранитель леопарда". Памятный камень с именным знаком размещен "по месту прописки" хищника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мартин Фьерро закрепился на "Гамовском" участке и успешно охотится здесь на оленей. В церемонии открытия знака принял участие глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "Как посол доброй воли Папы Римского в России я передаю всем собравшимся от него привет! Присвоение дальневосточному леопарду имени от Папы Римского - его сигнал своего присутствия в России. Леопарды - это его любимые животные. А имя Мартин Фьерро - символ мира", - цитирует Севастьянова пресс-служба.

Мартин Фьерро - взрослый самец, который выбрал своими охотничьими угодьями Гамовский кластер. Это часть национального парка "Земля леопарда", здесь постоянно проводятся охранные мероприятия, пресечение пожаров и браконьерства.

Папа Римский взял леопарда Leo 252M под опеку в феврале 2023 года. Понтифик назвал своего подопечного Мартин Фьерро в честь мифического персонажа из эпической поэмы "Мартин Фьерро" аргентинского писателя Хосе Эрнандеса.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная дикая кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 особей этого хищника, зверь находился на грани исчезновения. Благодаря открытию в 2012 году национального парка "Земля леопарда" популяцию удалось значительно увеличить. По последним подсчетам, она составляет 125 взрослых особей.