В Новосибирском зоопарке в 2025 году планируют завершить строительство комплекса "Азия"

Работы в павильоне для бинтуронгов и древесных кенгуру уже закончили, сообщил директор учреждения Андрей Шило

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Завершение строительства комплекса "Азия" в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило (территорию разделят на комплексы по материкам, на которых обитают животные) планируется в 2025 году. Об этом рассказал ТАСС директор учреждения Андрей Шило.

"В этом году мы закончили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. На стадии завершения павильон для золотых такинов. Сейчас уже начинаем [строить павильон] для японских макак, чуть позже начнем, буквально через пару недель, - для карликовых бегемотов и медоедов. И еще останется в следующем году начать павильон для малых панд. А павильон для мунтжаков, который входит в этот комплекс, он уже построен три года как. <...> Я думаю, что при поддержке губернатора через два года, к концу 2025-го, мы откроем комплекс "Азия", - рассказал Шило.

Руководство зоопарка собирается поделить территорию по географическому принципу на комплексы Австралии, тропиков, Африки, Южной Америки и Азии. Кроме того, планируется строительство гостиничного комплекса.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.