Тайвань за четыре года выделит $13 млрд на адаптацию к изменению климата

План на период с 2023 по 2026 год включает в общей сложности 126 мер

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Тайваня намерены в течение четырех лет выделить 411,6 млрд новых тайваньских долларов (около $12,7 млрд) на реализацию Плана по адаптации к изменению климата на период с 2023 по 2026 год. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Первый план адаптации был представлен на 2013-2017 годы, второй - на 2018-2022 годы. Как отмечает агентство, план на период с 2023 по 2026 год включает в общей сложности 126 мер - 48 новых и 78 положений из предыдущих документов. Новый проект предусматривает строительство опреснительных установок в городах Синьчжу и Тайнань, разведку новых источников воды, меры в области землепользования, энергоснабжения, сохранения биоразнообразия, сельскохозяйственного производства и общественного здравоохранения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.